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В Бишкеке демонтировали незаконные объекты

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- Екатерина Улитина
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Столичные власти демонтировали незаконные объекты. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Управление землепользования и строительства (УЗС) мэрии города Бишкек и спецподразделение муниципального предприятия "Тазалык" вышли на чистку столицы от незаконных объектов. 

В ходе разъяснительных работ с владельцами самовольно установленных объектов демонтированы бесхозный павильон в микрорайоне "Учкун", точка по продаже курицы гриль на улице Айни, рекламные баннеры по проспекту Чингиза Айтматова;

Продолжается демонтаж незаконно установленных металлических ограждений на улице Абдымомунова 286/1 и ул. Малдыбаева. 


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URL: https://www.vb.kg/396521
Теги:
мэрия, Бишкек, демонтаж
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