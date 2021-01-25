В Бишкеке демонтировали незаконные объекты

Столичные власти демонтировали незаконные объекты. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Управление землепользования и строительства (УЗС) мэрии города Бишкек и спецподразделение муниципального предприятия "Тазалык" вышли на чистку столицы от незаконных объектов.

В ходе разъяснительных работ с владельцами самовольно установленных объектов демонтированы бесхозный павильон в микрорайоне "Учкун", точка по продаже курицы гриль на улице Айни, рекламные баннеры по проспекту Чингиза Айтматова;

Продолжается демонтаж незаконно установленных металлических ограждений на улице Абдымомунова 286/1 и ул. Малдыбаева.