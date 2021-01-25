Погода
$ 84.65 - 84.92
€ 102.70 - 103.85

Картина "Акыркы көч" признана лучшей на престижном кинофестивале

46  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Картина "Акыркы көч" ("The road to Eden") была признана лучшей на престижном 19-м кинофестивале "Dhaka International Film Festival" (Бангладеш). Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Режиссеры картины "Акыркы көч" ("The road to Eden") - Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу.

Кинофестиваль ведет свою историю с 1977 года, тематикой которой является лозунг- "Лучшее кино, лучшая аудитория и лучшее общество".

В этом году кинофестиваль проходил онлайн.

Художественный фильм "Акыркы көч" является совместным производством Национальной киностудии "Кыргызфильм" им. Толомуша Океев и Общественного фонда "Билимкана". Авторами сценария и режиссёрами фильма являются Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу, сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева. В фильме снимались такие знаменитые актёры как Марат Алышпаев, Шайыргүл Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова, Омурзак Токтомуратов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396522
Теги:
кино, конкурс, культура, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  