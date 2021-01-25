Картина "Акыркы көч" признана лучшей на престижном кинофестивале

Картина "Акыркы көч" ("The road to Eden") была признана лучшей на престижном 19-м кинофестивале "Dhaka International Film Festival" (Бангладеш). Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Режиссеры картины "Акыркы көч" ("The road to Eden") - Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу.

Кинофестиваль ведет свою историю с 1977 года, тематикой которой является лозунг- "Лучшее кино, лучшая аудитория и лучшее общество".

В этом году кинофестиваль проходил онлайн.

Художественный фильм "Акыркы көч" является совместным производством Национальной киностудии "Кыргызфильм" им. Толомуша Океев и Общественного фонда "Билимкана". Авторами сценария и режиссёрами фильма являются Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу, сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева. В фильме снимались такие знаменитые актёры как Марат Алышпаев, Шайыргүл Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова, Омурзак Токтомуратов.