Анжелика находится в реанимации после ДТП

Певцица Анжелика находится в реанимации после аварии. Об этом VB.KG сообщили в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

Накануне, ей провели экстренную операцию, ее состояние соответствует перенесенному хирургическому вмешательству.

Кроме того, в эту же больницу доставлена дочь артистки. У девочки перелом обеих бедренных костей. Медики оценивают ее состояние как стабильно-тяжелое.

Напомним, автомобиль в котором ехала певица с детьми возвращалась из Каракола в Бишкек, попал в ДТП в субботу утром, 23 января. Автомашину занесло на гололеде , что привело к аварии. Известно, что за рулем находилась подруга исполнительницы.