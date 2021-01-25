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Анжелика находится в реанимации после ДТП

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- Екатерина Улитина
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Певцица Анжелика находится в реанимации после аварии. Об этом VB.KG сообщили в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии. 

Накануне, ей провели экстренную операцию, ее состояние соответствует перенесенному хирургическому вмешательству.

Кроме того, в эту же больницу доставлена дочь артистки. У девочки перелом обеих бедренных костей. Медики оценивают ее состояние как стабильно-тяжелое.

Напомним, автомобиль в котором ехала певица с детьми возвращалась из Каракола в Бишкек, попал в ДТП в субботу утром, 23 января. Автомашину занесло на гололеде , что привело к аварии. Известно, что за рулем находилась подруга исполнительницы.


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URL: https://www.vb.kg/396524
Теги:
ДТП, Кыргызстан, авария
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