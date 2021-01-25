Активист о Сурабалдиевой: Никаких результатов, кроме пинков экс-руководства

Мне непонятна реакция самой Эльвиры. Минздрав ведь под вашим кураторством. А ведёте себя на публике, словно не при делах. И штаб-квартира борьбы с Covid-19, и переговорный процесс с донорами на вас лежит. Об этом в соцсетях написал гражданский активист Нурсултан Акылбек.

Он отметил также, что бюджет на холодильники для вакцин должны находить вы, Эльвира как представитель правительства, курирующий данный блок.

- Иначе, зачем вы там сидите? Ведь объясняли свой приход на вице-премьерство именно борьбой с ковидом. Пока же никаких результатов, кроме пинков предыдущих руководителей, - подчеркнул Нурсултан Акылбек.

С позицией автора в отношении вице-премьера Сурабалдиевой согласились и другие пользователи, отметив, что руководитель должен защищать команду и нести ответственность, а не "пинать" на публике.