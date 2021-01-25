Генпрокуратура: Сегизбаев подозревается в коррупции по сделкам с землей

Генпрокуратура подтвердила, что на бывшего председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева возбуждено уголовное дело.

Подробности уголовного дела из сообщения Генпрокуратуры:

"В соответствии с требованиями Конституции, Земельного кодекса земля, ее недра, растительный мир, другие природные ресурсы являются исключительной собственностью Кыргызской Республики и используются в целях сохранения единой экологической системы как основы жизни и деятельности народа Кыргызстана и находятся под особой охраной государства, а пастбища не могут быть переданы в частную собственность или аренду.

Однако бывший глава ГКНБ А.Сегизбаев с должностными лицами Аламединской районной государственной администрации и Таш-Мойнокского айыл окмоту, грубо нарушив требования Основного закона Кыргызской Республики и земельного законодательства, совершили посягательство на целостность пастбищных угодий, находящихся под особой охраной государства, путем коррупционной схемы и незаконной трансформации пастбищных угодий на не предусмотренное законодательством вид угодий - под общественные постройки, получил в пользование на 49 лет сельскохозяйственный земельный участок площадью 2,2 га, расположенный в селе Кой-Таш, на котором осуществил капитальное строительство, после чего с целью скрыть свои преступные деяния переоформил имущества близким родственникам.

Вместе с тем, А.Сегизбаев и его близкие родственники К.Сегизбаева, Г.Кенешова, а также ответственные работники Таш-Мойнокского айыл окмоту, подделав доверенности от владельцев, которые на тот момент выехали из Кыргызской Республики либо умерли, с целью незаконного завладения земельными участками, выданными вышеуказанным гражданам в качестве земельного надела и в целях придания законного вида своим преступным деяниям путем инициирования судебных исков в Аламединский районный суд и впоследствии по незаконным судебным решениям оформили в частную собственность 92 земельных участка общей площадью 18,46 га.

Кроме этого, А.Сегизбаевым и его близкими родственниками по вышеуказанным земельным участкам не оплачены земельные налоги, а также на пастбищных землях, зарегистрированных на имя сестры К.Сегизбаевой, без каких-либо разрешительных документов самовольно возведены различные капитальные объекты и обеспечена подача электричества.

В связи с чем, 20 января 2021 года собранные материалы были зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.319 ч.1 (Коррупция) УК КР, начато досудебное производство".

Абдиль Сегизбаев с 2016 по 2018 год возглавлял Государственный комитет национальной безопасности. В 2021 году он принимал участие в президентских выборах и набрал 1.46% голосов.

Источник: akipress.org