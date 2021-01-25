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Выбираем запчасти для автомобиля: рекомендации экспертов Autodoc.kg

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Покупка запчастей - то, с чем сталкивается каждый автовладелец. Если транспортное средство практически новое, все равно периодически нужно менять фильтры. Старый автомобиль часто выходит из строя и требует частого ремонта. Для устранения неисправностей необходимы новые запчасти. Ассортимент товаров огромный, поэтому сделать правильный выбор сложно. На что следует обращать внимание, мы расскажем в статье.

Оригинальные запчасти и аналоги: в чем разница?

В интернет-магазине автозапчастей Autodoc.kg представлена разнообразная продукция. У нас продаются оригинальные детали и аналоги. Чему отдать предпочтение?

Оригинальные запчасти - выбор ценителей качества и надежности. Такие товары предлагает компания, выпускающая автомобили. Оригинальные запчасти проходят все предусмотренные испытания, поэтому производственный брак исключается. К преимуществам изделий относится безупречное качество, продолжительный срок службы и полная совместимость. Недостаток - высокая цена.

Аналоги - детали, изготавливаемые сторонними компаниями. Их технические характеристики соответствуют заявленным стандартам. Неоригинальные запчасти отличаются невысокой ценой и достойным качеством. Такому варианту отдают предпочтение автовладельцы, которые хотят сэкономить деньги и отремонтировать транспортное средство.

При покупке запчастей для авто важна надежность поставщика. Найти качественную деталь можно в магазине Autodoc.kg. В ассортименте представлены всевозможные автозапчасти, начиная с двигателей и заканчивая фильтрами. На сайте продаются оригинальные детали и аналоги. В наличии на складе имеется 60000+ позиций. Каталог регулярно обновляется. Компания сотрудничает с проверенными производителями запчастей. Это залог того, что изделия эксплуатируются на протяжении долгого времени и выполняют свои функции.

Выбор запчастей для авто: главные моменты

Если у Вас сломался автомобиль, найти необходимую деталь можно по VIN-коду. Это уникальный идентификационный номер транспортного средства. В нем зашифрована информация о производителе и о характеристиках автомобиля. По ВИН-коду покупатели легко находят нужные детали. Они выбирают запчасти из списка узлов и агрегатов.

При поиске деталей можно использовать еще один способ. Под ним подразумевается фильтр. С помощью такого инструмента можно отсортировать запчасти в определенной категории по ключевым параметрам: бренд, модель или год выпуска автомобиля. Это решение, благодаря которому выбор значительно упрощается.

Возможен еще один способ. Это поиск по марке автомобиля. Для него характерно удобство. Нужно выбрать марку своего автомобиля, а потом указать год выпуска. Затем из категории товаров выбираете то, что требуется. К примеру, амортизатор багажника, задняя или передняя подвеска, элементы тормозной системы, фильтры.

Если возникают сложности, можно обратиться к консультанту. Менеджер даст ответы на вопросы и подберет деталь, исходя из запросов. Помощь консультанта подходит всем, кто не хочет самостоятельно искать изделия.

Где купить запчасти для авто?

Найти детали для автомобиля можно в обычном магазине и в интернете. Второй вариант более предпочтителен. В чем его плюсы? Это обширный ассортимент и низкие цены, удобство и экономия времени. Достаточно часто в интернет-магазинах проводятся акции и действуют скидки. Это дополнительная экономия денежных средств.

Практичность - главное преимущество покупок в онлайн-режиме. Можно в любое время зайти на сайт, просмотреть каталог автозапчастей, ознакомиться с техническими характеристиками деталей и оформить заказ. После этого менеджер связывается с клиентом и обеспечивает отправку товара к месту назначения. Просто и быстро!


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URL: https://www.vb.kg/396541
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