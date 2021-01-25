В Бишкеке пройдет митинг против Жогорку Кенеша

Гражданский активист Мирлан Орозбаев в Бишкеке призвал кыргызстанцев выйти на мирный митинг против нынешнего парламента. Об этом редакции VB.KG рассказал он сам.

По его словам, мероприятие пройдет 27 января в 12.00 часов дня перед зданием Жогорку Кенеша.

- В мэрию Бишкека уже направлено от нас уведомление об оказании содействия. Нынешний состав Жогорку Кенеша незаконен. Мы требуем распустить парламент, так как срок полномочий нынешних депутатов истек еще в октябре. Очень много кыргызстанцев в соцсетях заявили о своей поддержке, многие из них изъявили желание принять участие в акции, - сказал Орозбаев.