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В Бишкеке пройдет митинг против Жогорку Кенеша

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- Бакыт Басарбек
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Гражданский активист Мирлан Орозбаев в Бишкеке призвал кыргызстанцев выйти на мирный митинг против нынешнего парламента. Об этом редакции VB.KG рассказал он сам.

По его словам, мероприятие пройдет 27 января в 12.00 часов дня перед зданием Жогорку Кенеша.

- В мэрию Бишкека уже направлено от нас уведомление об оказании содействия. Нынешний состав Жогорку Кенеша незаконен. Мы требуем распустить парламент, так как срок полномочий нынешних депутатов истек еще в октябре. Очень много кыргызстанцев в соцсетях заявили о своей поддержке, многие из них изъявили желание принять участие в акции, - сказал Орозбаев.


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URL: https://www.vb.kg/396546
Теги:
митинг, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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