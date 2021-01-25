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Грядущие выборы в ЖК. Возврат "Биримдика", партия власти и "одномандатники"

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- Виктория Гунгер
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После внедрения смешанной системы выборов в стране – по партийным спискам и по одномандатным округам, партиям на предстоящих выборах в ЖК будет тяжело завоевывать электорат. Об этом VB.KG сообщил политолог Игорь Шестаков.

По его словам, политобъединения за эти годы показали, что они не готовы нести ответственность.

- При этом их невозможно отозвать из парламента. По сути, они являются предвыборными объединениями, которые консолидируются не на основе программ, а лишь как предвыборный союз, чтобы получить больше мандатов. Например, за 10 лет политическое банкротство среди крупных партий показали "Ар-Намыс", СДПК и "Ата-Журт". Поэтому, фактор мажоритарной системы сильно повлияет на интересы электората. Избиратели всегда голосовали за личности, в редких случаях – за партию, часто - за конкретно политика в списках партий, - отметил Шестаков.

По его мнению, наступает время, когда для партийной в партийной системе будет действовать жесткая конкуренция.

- Референдум поставил точку в ее монополии. Но партии смогут очиститься от олигархов, так как теперь "кошелькам" не надо вкладывать средства, чтобы пройти в парламент. Олигархи смогут это делать по одномандатным округам, и именно поэтому, так важно прописать в Конституции механизм отзыва депутатов. Будет влиять эта конфигурация и на партию власти. Так как представители одномандатных округов будут формироваться в определенные политические тандемы и группы, и иметь за счет этого решающие голоса. Следовательно, админресурс, которые вызывал столько нареканий, станет менее реален, - считает политолог.

Теперь партиям, напротив, будет необходимо договариваться с представителями одномандатных округов. И партия власти, благодаря такому раскладу, будет звучать уже весьма условно.

- Тем не менее, Кыргызстану, не избежать наличия партии, которая будет представлять интересы президента. Но, как показывает история, наличие у президента партии – вещь порочная. Она негативно сказывается, прежде всего, на нем самом. То, что у них был минимальный электорат без поддержки главы государства, граждане видели по тому, как эти политобъединения разваливались после ухода президентов с должности. А "Биримдик" и вовсе развалился, даже не зайдя в парламент. Поэтому, чтобы сформировать реальную партийную систему, президент должен быть вне всяких партий, - говорит Шестаков.

Партии-"локомотивы", которые раньше тащили ЖК, теперь могут "поехать" по одномандатным округам. Им уже не надо тратить деньги на гигантские списки и агитационные компании, если они захотят мандат, решат это в собственном избирательном округе. На предстоящих парламентских выборах также появятся новые политобъединения, которые будут успешны.

- 5 октября 2020 года в Кыргызстане серьезно изменило отношения к выборам у электората. У него появился фактор их неприятия. Те, кто пойдут на выборы, должны извлечь для себя максимальный урок из 5 октября. При этом ясно, что мы не увидим привычные партии. Конечно, тот же "Бутун Кыргызстан" и "Замандаш" - вечные участники избирательного процесса останутся. Однако категорично утверждать, что на выборах граждане не увидят, скажем, "Мекеним Кыргызстан" или "Биримдик", нельзя. Не стоит скидывать со счетов и партию "Кыргызстан. Вот только главная задача предстоящих парламентских выборов – привести граждан на избирательные участки. В обществе скопилось разочарование, что выборы не являются инструментом улучшения их жизни. Явка досрочных выборов президента республики это наглядно показала, - добавил политолог.

Напомним, в нынешнем году в Кыргызстане должны состоятся выборы в Жогорку Кенеш. Пока точная их дата не определена. По отдельным прогнозам, это может произойти в начале лета, после завершения нынешней "продленной" сессии ЖК.


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URL: https://www.vb.kg/396547
Теги:
выборы, парламент, партии, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш
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Комментарии
32
25.01.2021, 15:12

Ошибается Шестаков, людям на этот не раздавали деньги, на парламентских выборах люди придут в участки и проголосуют, так как кто взял 1000-2000 сомов составляется списки и их контролируют.

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Аза
25.01.2021, 15:46

32

Ошибается Шестаков, людям на этот не раздавали деньги, на парламентских выборах люди придут в участки и проголосуют, так как кто взял 1000-2000 сомов составляется списки и их контролируют.

Если вообще кто-то придет... Да вы оптимист, как поглядеть! Все вам божья роса... Как раз Шестаков то и прав. 

0
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