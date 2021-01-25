Родственники умерших от COVID требуют наказать виновных. Митинг у Минздрава

Родственники умерших от COVID-19 вышли на митинг к зданию Министерства здравоохранения с требованием привлечь к ответственности медиков, которые виновны в гибели их близких.

В частности участники акции считают, что чиновники намерено затягивали принятие третьего и четвертого протокола лечения коронавируса. Это привело к тому, что в республику не успели вовремя завезти препараты.

Кроме того, родственники отмечают, что во время всплеска заболеваемости, некоторые руководители больниц разворовывали гуманитарную помощь и искали личную выгоду.

Отметим, в пятницу был презентован отчет межведомственной группы, где были озвучены недочеты в работе системы здравоохранения во время пандемии.