Подключайте M2M тариф для умных устройств

Улучшенный тариф "Умное устройство" от Мобильного оператора О! продолжает помогать миру машин "общаться" между собой. В тариф ежемесячно включены 100 SMS, 10 минут для звонков в сети О! и 200 МБ, после окончания которых интернет не тарифицируется.

Если у вас умный дом или бизнес, который требует новейших решений, то тариф М2М "Умное устройство" для вас. Смотрите видеообзор обо всех возможностях спецпредложения: https://youtu.be/X4bHnVTtPn8

M2M (machine-to-machine) – это решения, в основе которых заложено общение различных датчиков, счетчиков, сенсоров и прочего "железа" между собой на основе беспроводной связи. Такие умные машины успешно работают в самых разнообразных сферах:

Банки и платежные системы (решения для соединения банкоматов, терминалов оплаты и других устройств с корпоративными IT-системами Клиента); Транспорт и логистика (решения для мониторинга автопарка, грузоперевозок, городского и муниципального транспорта); Безопасность (решения по охране стационарных/подвижных объектов, видеонаблюдение); Технологические АСУ (автоматизированные системы управления) промышленных предприятий (энергетика, ЖКХ); Потребительская электроника и другие отрасли.

Почему это удобно:

1. M2M SIM-карты износостойкие и выдерживают нагрузку в сложных климатических или производственных условиях;

2. Можно подключиться удалённо почти где угодно, даже когда кабель до места провести почти невозможно;

3. Вы будете получать данные о показателях счетчиков и количестве расходных материалов в режиме реального времени;

4. Сможете узнавать о неисправности оборудования и нецелевом использовании транспорта без выезда на место;

5. Сократите расходы за счет более ответственного поведения сотрудников;

6. Обеспечите бесперебойный обмен данными между оборудованием.

Тарифом удобно управлять и проверять баланс, остатки интернет-трафика и SMS:

В приложении "Мой О!" добавьте номер M2M SIM-карты в список "Мои номера"; Или войдите в Личный кабинет с помощью PIN2; Или, если вы имеете доступ к M2M SIM-карте, наберите команду *827*9#.

Тариф можно оплачивать как обычный, 50 сомов за 30 дней, но при желании есть возможность расплатиться за год вперед – потребуется всего 490 сомов. Подключить тариф можно в любом магазине O!Store или Офисе продаж и обслуживания О!. Стоимость специальной M2M SIM-карты – 100 сомов. Все цены указаны с учетом НДС и НсП. Подробнее о тарифе можно узнать на сайте o.kg.