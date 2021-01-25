Милиция изъяла у пассажира "маршрутки" около 1,5 кг наркотиков

В Иссык-Кульской области у пассажира маршрутки обнаружены наркотики. Об этом сообщает СБНОН МВД КР.

Как отмечается, 24 января 2021 года примерно в 02:30 часов на трассе Балыкчы-Чолпон-Ата сотрудниками ГБНОН ОВД Иссык-Кульского района и управления СБНОН МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям остановлен микроавтобус "Мерседес", следовавшая в сторону столицы.

- В ходе личного досмотра у пассажира Б уулу Т.,1992 года рождения, в пакете обнаружена 3-х литровая банка со специфическим запахом конопли. Согласно заключению судебно-химической экспертизы вещество является наркотическим веществом "марихуана". Вес наркотика -1 кг 330 граммов, - говорится в информации.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС, продолжается досудебное расследование.