Светлая память. Умерла сотрудник УВД Ленинского района Феруза Кенжесериева

Руководство Управления внутренних дел Ленинского района г.Бишкек и весь личный состав глубоко скорбят по поводу безвременной кончины инспектора по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района Бишкека капитана милиции Кенжесериевой Ферузы Керимбековны в связи с продолжительной болезнью. Об этом сообщает пресс-служба УВД района.

В УВД отметили, что всегда будут вспоминать Ферузу добрым словом.

- В памяти сослуживцев она запомнилась как ответственный, добросовестный и добродушный работник милиции. Выражаем искренние соболезнования ее родным и близким. Это большая потеря для нас. Скорбим вместе с родными. Светлая память о Ферузе Керимбековне навсегда сохранится в наших сердцах! - говорится в некрологе коллег.

Инспектор по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района Бишкека, капитан милиции Кенжесериева Феруза Керимбековна, 1989 года рождения, уроженка Кеминского района, Чуйской области. В органах внутренних дел с 2006 года, выпускница Академии МВД Кыргызской Республики. Замужем, воспитывала троих детей.