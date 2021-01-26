Меньше рейсов - дороже билеты

По данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в 2020 году из–за пандемии коронавируса пассажиропотоки на воздушном транспорте сократились на 60 процентов. Если в 2019 году перелеты совершили 4,5 миллиарда человек, то в прошлом самолетами смогли воспользоваться только 1,8 миллиарда человек.

Кыргызстану также пришлось столкнуться с проблемами в сфере авиаперевозок. Основатель компании "Билет.кг", официальный представитель авиакомпании Flydubai в России, Казахстане и Кыргызстане Айдар Окенов рассказал, что объемы в сфере авиаперевозок за год снизились на 70 процентов - в 2019–м пассажиропоток составлял 2 миллиона человек, а в 2020–м всего 800 тысяч.

В начале 2021 года количество рейсов также остается ограниченным. По словам Окенова, за первую половину января в КР совершено 120 рейсов, за такой же период 2020–го - тогда пандемия еще не была объявлена и авиаперевозки осуществлялись в штатном режиме - авиаперевозчики совершили 290 международных рейсов.

- Если раньше было 20 рейсов в день, то сейчас только восемь на оба аэропорта. Основные направления Турция, ОАЭ и Россия. Ограничение количества перелетов в РФ ощущается нашими гражданами наиболее остро, - говорит он.

Сокращение количества рейсов на фоне сохранившегося спроса повлияло на стоимость билетов - в среднем цена выросла почти в два раза.

- Я уверен, что когда авиарейсы будут выполняться на прежнем уровне, цены на билеты снизятся. Заработок авиакомпаний составляет всего 5 процентов от этой суммы. Неправильно считать, что они наживаются на дорогих билетах, ведь, несмотря на повышение стоимости, количество пассажиров сократилось. Для решения проблемы необходимо возобновить регулярные рейсы, что возможно при ослаблении ограничений на въезд в Россию. Цены опустятся почти до прежнего уровня, только когда увеличится количество рейсов и появится конкуренция, - отмечает основатель компании "Билет.kg".

Это, к слову, в интересах и авиакомпаний - им выгоднее летать чаще. Содержание и обслуживание даже стоящего на земле самолета влечет большие расходы. А если при этом компания не имеет никакой прибыли, от банкротства ее отделяет один шаг. Чтобы поддержать своих авиаперевозчиков и возместить их убытки, российское правительство разработало программу субсидирования авиакомпаний, чьи пассажирские перевозки сократились из–за коронавирусных ограничений. Отечественным же перевозчикам на такую помощь от государства рассчитывать не приходится.

Сейчас авиасообщение между PФ и КР осуществляется пятью авиакомпаниями. Но вылететь в Россию без ограничений граждане Кыргызстана могут только прямыми регулярными авиарейсами, которые осуществляются по пятницам компаниями "Аэрофлот" и "АвиаТраффик" по маршруту Бишкек - Москва.

По другим маршрутам и в другие дни можно вылететь только при наличии оснований, предусмотренных распоряжением российского правительства. Такие основания, к примеру, имеют водители грузовых авто международного автомобильного сообщения, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, дипломаты, граждане, имеющие вид на жительство в России, высококвалифицированные специалисты, пациенты, въезжающие для специализированного лечения.

Эти ограничения стали поводом для возникновения нелегального бизнеса. В Кыргызстане стали продавать фиктивные основания для въезда в РФ. Например, приглашение на лечение от какой–либо российской клиники стоит от 2 до 8 тысяч сомов.

- Причем иногда эти документы делаются неграмотно - нет соответствующего бланка, печатей и контактов медицинского центра. Когда люди приезжают в аэропорт, представители авиакомпаний проверяют эти основания. К примеру, если у кого–то умер человек, то нужно свидетельство о смерти. Или, к примеру, подтверждение того, что он является близким родственником гражданина РФ, - рассказал Айдар Окенов.

Он призвал наших соотечественников не покупать фальшивки.

- У авиаперевозчиков в КР зачастую нет возможностей проверить подлинность документа. А вот в России документы может проверить Роспотребнадзор или Пограничная служба, и пассажиров с фиктивными основаниями просто могут депортировать из страны, - пояснил основатель компании "Билет.kg".