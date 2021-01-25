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Путин предложил ввести в России новый запрет

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Президент России Владимир Путин предложил Госдуме ввести запрет на отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 25 января.

Соответствующий документ предлагается подготовить к рассмотрению в весеннюю сессию Госдумы. Разрабатывать его рекомендуется совместно с оргкомитетом "Победа".

Срок исполнения - 1 июля 2021 года.

Ранее Путин напомнил о роли СССР в победе над нацизмом в годы Второй мировой войны. Глава государства отметил, что невозможно представить дальнейшую судьбу мира, если бы его не защитила Красная армия.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/396570
Теги:
Владимир Путин, ВОВ, Германия, Россия
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