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Подготовка к COVID-19: Аида Исмаилова находится на допросе в ГСБЭП

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- Оксана Гут
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Двух бывших вице-премьер-министров КР Аиду Исмаилову и Алтынай Омурбекову сегодня, 26 января, вызвали на допрос в ГСБЭП. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Аида Исмаилова уже находится на допросе. Обе они проходят на делу о подготовке к борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. В качестве кого именно - т.е. их статус по делу пока не уточняется.

Напомним, ранее на допросе побывал Кубатбек Боронов. Глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев заявлял журналистам, что в рамках расследования подготовки госорганов к пандемии будут допрошены все бывшие премьер-министры и вице-премьеры КР.


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URL: https://www.vb.kg/396573
Теги:
Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, уголовное дело, допрос, коронавирус, пандемия
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