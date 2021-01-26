Подготовка к COVID-19: Аида Исмаилова находится на допросе в ГСБЭП

Двух бывших вице-премьер-министров КР Аиду Исмаилову и Алтынай Омурбекову сегодня, 26 января, вызвали на допрос в ГСБЭП. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Аида Исмаилова уже находится на допросе. Обе они проходят на делу о подготовке к борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. В качестве кого именно - т.е. их статус по делу пока не уточняется.

Напомним, ранее на допросе побывал Кубатбек Боронов. Глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев заявлял журналистам, что в рамках расследования подготовки госорганов к пандемии будут допрошены все бывшие премьер-министры и вице-премьеры КР.