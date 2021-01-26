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Пожар на Орто-Сайском рынке. Задержан подозреваемый в поджоге

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- Бакыт Стамов
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Сотрудники столичной милиции задержали подозреваемого в поджоге на Орто-Сайском рынке.

"9 ноября 2020 года примерно в 00:25 часов в службу "102" ГУВД г.Бишкек поступил вызов о пожаре на территории рынка "Орто-Сай". На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района, где по приезду были получены первичные данные, что огонь возник в двухэтажном здании, там же расположены швейные цеха, магазины и сеть быстрого питания", - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 210 (Уничтожение или повреждение чужого имущества) УК Кыргызской Республики. Для определения причины возгорания назначена судебно-пожарно-техническая экспертиза.

В рамках настоящего досудебного производства, оперативниками СКМ УВД Октябрьского района был задержан подозреваемый М.Т. 1979 года рождения и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Напомним, в ноябре на Орто-Сайском рынке произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила почти 2 тысячи квадратных метров.


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URL: https://www.vb.kg/396574
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