Антисанитария и контрафакт. В КР подпольно производили сливки "FRIMA"

Финансовой полицией по городу Бишкек совместно с детективным агентством выявлен подпольный цех по изготовлению контрафактной продукции сухих сливок "FRIMA" в промышленных объёмах. Об этом сообщает ГСБЭП КР.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 218 (Незаконное использование индивидуализации товаров "работ, услуг") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

- 25 января 2021 года на территории одного из рынков столицы в ходе проведения контрольного закупа обнаружен подпольный цех, где в антисанитарных условиях кустарным способом изготавливали указанную пищевую продукцию. В настоящее время ведется досудебное производство, а также мероприятия по выявлению аналогичных фактов по всей республике, - говорится в информации.

Уважаемые граждане, если Вам стали известны факты незаконного изготовления и сбыта поддельной контрафактной продукции, иные факты незаконного осуществления предпринимательской деятельности или нарушения прав, давления на бизнес, административные барьеры или факты коррупционных проявлений, Вы можете обратиться в ГСБЭП по прямому номеру 1955.

- Контрафактная продукция является угрозой не только для экономики страны, но и здоровья граждан, - добавили в Финполиции.