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"Лень..." Тюлеев о том, почему в Бишкеке не решается множество проблем

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- Оксана Гут
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Нариман Тюлеев призвал прогрессивные силы объединиться с ним и вместе идти на выборы в Бишкекский городской кенеш. Соответствующее обращение он сделал со своей странице в Facebook. Бывший мэр столицы обозначил ряд проблем, в том числе, с экологией, которые "нужно было решать уже как несколько лет".

"Образование, медицина, досуг, места для игр детей и прогулок горожан, развитие жилмассивов как элемента города и их урбанизация, развитие зеленых насаждений не только в локальных парках, но и повсеместно. Все эти вопросы не решались годами", - указал Тюлеев и напомнил, что когда он пришел в мэрию в 2008 году были достигнуты определенные успехи.

"...потому что у нас было желание работать и менять систему. Заложили плановое дорожное строительство, ремонт и восстановление парков, решение проблем общественного транспорта и многое другое. У меня и у моих единомышленников есть желание и сейчас. У Бишкека большие перспективы, но множество проблем. Нет нерешаемых проблем, есть лень, некомпетентность и отсутствие чувства долга перед горожанами. Это надо искоренять и стремиться к лучшему", - заявил бывший градоначальник.

Нариман Тюлеев написал, что "готов поддержать действительно прогрессивные силы".

"Если объединение горожан для решения наших общих проблем получит поддержку, то и я готов принять участие вместе с ними, поддержать всеми силами. И в случае победы на выборах, то я лично и те, кто не побоится принять участие в выборах с нами, возьмем на себя всю полноту ответственности за решение городских проблем. Я открыт для предложений от всех горожан, которые можете направить по адресу bishkek.shailoo@gmail.com", - заключил бизнесмен.

Напомним, выборы в Бишкекский горкенеш пройдут 11 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/396582
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, выборы, экология, Бишкек, Кыргызстан, Нариман Тюлеев
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