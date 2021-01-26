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Почините нам дорогу! Жители Пригородного третий год ждут обещанного ремонта

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- Виктория Гунгер
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Администрация, когда начнете ремонт по улице Новой? У нас четыре ответа аж с 2018 года! Последний ответ был, что вы почините дорогу во второй половине 2020 года. Уже 2021 год! Когда уже вы нам сделаете дороги? С такой жалобой в VB.KG обратилась жительница села Пригородное Насирдин кызы Гульзаде.

Она предоставила фото четырех ответов от Аппарата полномочного представителя Чуйской области с 2018 года, где жителям обещают в скором времени осуществить ремонт дороги. Последний ответ, действительно, датирован 2020-ым годом. В нем говорится:

"Рассмотрев Ваше обращение, поступившее на официальный сайт Аппарата полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области неоднократно рассматривалось с Аламудунской районной государственной администрацией с участием главы Пригородного айыл окмоту.

Асфальтирование данной дороги включен план на 2020 год, во вторую фазу по проекту "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет грантовых средств предоставленного Правительством Китайской Народной Республики, на сегодняшний день из-за пандемии (COVID-19) в стране не начаты строительные работы. По данным мэрии Бишкека при открытии республиканского бюджета будут подаваться на портал государственных закупок для выполнения строительных работ".

Вот только жители устали ждать реализации обещаний и возмущены, происходящим в Администрации Аламудунского района и Пригородного айыл окмоту, беспределом.


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URL: https://www.vb.kg/396585
Теги:
Аламудунский район, дороги, правительство, ремонт, Чуйская область, Кыргызстан
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