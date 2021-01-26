Бакетаев: Мы предлагаем сделать Курултай таким, чтобы он заменил "ташбаран"

Великий Курултай в Кыргызстане - это тот же митинг граждан страны, но только на законной основе. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, именно на Курултае будет решаться судьба президента и остальных высших должностных лиц Кыргызстана.

- Наша группа единомышленников предлагает свой вариант, каким должен быть Курултай и какими полномочиями наделен. Страна уже устала от революции и переворотов. Теперь пусть кыргызстанцы на Курултае решают, работать президенту дальше или нет. То есть проще говоря, Курултай заменит "ташбаран" (забрасывание камнями, - прим. ред.), к которому мы так привыкли. Теперь граждане в каждом айыл окмоту будут сами выбирать делегатов, через которого и будут направлять все свои претензии к властям. Таким образом на Курултае будет озвучиваться мнение всего народа, который в случае чего может выразить недоверие главе государства. В этом и отличие нашего варианта, он предусматривает, что если правительству или президенту Курултай выражает недоверие, то они уходят в отставку, - сказал эксперт.

Ниже предлагаемый активистами вариант закона о Курултае:

"Основа системы Курултая

1. Великий Курултай Кыргызской Республики, основываясь на национальной идеологии, является высшим народным надзорным органом, стоящим над всеми ветвями власти.

2.Члены Великого Курултая избираются прямым всенародным голосованием.

3.Членом Великого Курултая может быть гражданин КР старше 25 лет, который избирается от лица двух тысяч избирателей.

4.Член Великого Курултая вправе быть избранным только один раз сроком на один год.

5. Съезд Великого Курултая Кыргызской Республики проводится один раз в год.

6. Процедура проведения выборов в Великий Курултай возлагается на Центральную избирательную комиссию.

7. Все затраты членов Великого Курултая финансируются из собственных средств.

8. Председатель и 9 его заместителей избираются из членов Великого Курултая простым большинством голосов.

9. Великий Курултай вправе заслушивать отчеты президента КР, спикера Жогорку Кеңеша, председателя Верховного Суда, премьер-министра и председателя Национального банка, а также любого руководителя министерства и ведомства. Помимо этого наделен правом оценки эффективности их деятельности по двум критериям: удовлетворительный и неудовлетворительно.

Получивший неудовлетворительную оценку представитель власти, руководитель министерства, ведомоства подает в оставку.

10. Решение Великого Курултая окончательно и обжалованию не подлежит".