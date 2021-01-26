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Тулобаев обратился в ГКНБ за помощью в борьбе со "стихийкой" вокруг рынков

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- Оксана Гут
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Столичная мэрия обратилась в ГКНБ за помощью в борьбе со "стихийкой" вокруг рынков. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В мэрии Бишкека отметили, что несмотря на продолжительную борьбу со стихийной торговлей вокруг крупных столичных торгово-рыночных комплексов, данный вопрос остается актуальным по сей день.

"Поступают жалобы от горожан на неких должностных лиц, которые, пользуясь своим служебным положением, якобы получают денежные средства за покровительство, в части незаконной стихийной торговли. Подобные факты происходят вокруг крупных столичных рынков: Ошского, Аламединского и Ортосайского рынков. Пользуясь данной ситуацией, есть вероятность, что различные политические группировки попытаются дестабилизировать обстановку в столице", - заявляют в мэрии.

В связи с этим, исполняющий обязанности мэра города Бишкек Балбак Тулобаев направил письмо в Государственный комитет национальной безопасности КР для проведения проверки.

"Борьба со стихийной торговлей будет усилена по всему городу", - предупредили в муниципалитете.


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URL: https://www.vb.kg/396588
Теги:
торговля, Ошский рынок, Бишкек, Кыргызстан, Балбак Тулобаев, Аламединский рынок, ГКНБ
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