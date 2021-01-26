Погода
$ 84.68 - 84.91
€ 102.70 - 103.85

По новой Конституции премьер-министром будет глава аппарата президента

260  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главой правительства по проекту новой Конституции будет руководитель администрации президента Кыргызстана. Об этом на заседании конституционного совещания сообщил председатель Конституционного совещания Бекбосун Борубашев.

Он сообщил, что вопрос о том, какой будет исполнительная власть, какие органы в нее войдут, стал самым дискутируемым.

Так, по словам Борубашева, предлагается сделать кабинет министров, возглавлять который будет председатель. Главой кабмина будет руководитель администрации президента.

"На это есть две причины. Первое, мы идем к президентской форме правления. Второе, практика показала, что много вопросов решается в аппарате президента, а ответственность - за правительством. Мы обсуждали и решили внести такой вариант", - сказал глава КС.

Источник: elgezit.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396590
Теги:
Конституция, Кыргызстан, премьер-министр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  