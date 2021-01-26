По новой Конституции премьер-министром будет глава аппарата президента

Главой правительства по проекту новой Конституции будет руководитель администрации президента Кыргызстана. Об этом на заседании конституционного совещания сообщил председатель Конституционного совещания Бекбосун Борубашев.

Он сообщил, что вопрос о том, какой будет исполнительная власть, какие органы в нее войдут, стал самым дискутируемым.

Так, по словам Борубашева, предлагается сделать кабинет министров, возглавлять который будет председатель. Главой кабмина будет руководитель администрации президента.

"На это есть две причины. Первое, мы идем к президентской форме правления. Второе, практика показала, что много вопросов решается в аппарате президента, а ответственность - за правительством. Мы обсуждали и решили внести такой вариант", - сказал глава КС.

Источник: elgezit.kg