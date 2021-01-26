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Граждане Турции и стран СНГ смогут приехать в Россию на работу

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Граждане Турции и стран СНГ смогут приехать в Россию на работу. Подробности сообщил министр строительства Ирек Файзуллин во время встречи с предпринимателями.

Он отметил, что несмотря на то, что границы РФ по-прежнему закрыты для граждан большинства стран, иностранцы могут трудоустроиться в России. Механизм уже налажен и, по словам Файзуллина, работает в "ручном" режиме.

Набор сотрудников ведется в странах-отправителях, там же заключаются трудовые договоры и оформляются документы. Для привлечения иностранцев стройкомпании или представители региональных властей должны обратиться с соответствующим запросом в Минстрой. В ведомстве его рассматривают специальные комиссии. Процедура согласования занимает около 20 дней.

Сейчас трудоустроиться по программе организованного набора могут граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Турции.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в России существенно сократилось количество трудовых мигрантов. Сильнее всего эта ситуация отразилась на сферах услуг, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Владимир Путин поручил до 1 марта разработать предложения по упрощению въезда иностранцев, которые намерены работать на российских стройках. Сейчас две крупные строительные компании уже начали организованный набор граждан Узбекистана для работы на стройплощадках Москвы и Московской области.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/396591
Теги:
миграция, Россия, СНГ, трудоустройство
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