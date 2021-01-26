Чего боятся судьи? СМИ запретили снимать заседание суда по Зилалиеву

Судьи Бишкеского горсуда отказали адвокатам в ходатайстве вести фото и видеофиксацию судебного процесса по делу Дуйшенбека Зилалиева представителям СМИ. Хотя обвиняемый, его адвокаты, родственники и прокурор были не против видеосъемки. Юристы напомнили суду, что процесс открытый.

Однако судья Замир Алгожоев заявил, что видео фиксация в зале суда ведется камерами суда.

"Зачем снимать еще? Пусть возьмут запись после", - возмутился он.

На что адвокаты заметили, что получить запись снятого процесса можно только по адвокатскому запросу и вся информация строго конфиденциальна.

Но несмотря на озвученные аргументы юристов, судьи отказались дать разрешение на съемку процесса журналистами. Единственное, что "благосклонно" разрешили судьи – съемка вынесения решения.

Интересно, что прокурор Маданбекова, как выяснилось, не в курсе, что на процессе законодательно разрешается аудиофиксация. Она и вовсе предложила подать адвокатам ходатайство и на нее.

Позже прокурор и вовсе вступила в перепалку с защитниками Зилалиева в нарушение норм.

Напрашивается резонный вопрос – чего боятся судьи, рассматривающие дело Дуйшенбека Зилалиева? И насколько они беспристрастны в своих решениях?