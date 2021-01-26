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В Бишкеке задержан подозреваемый в краже колес и катализаторов

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники управления патрульной службы милиции по г. Бишкек задержали мужчину, подозреваемого в краже автомобильных колес и катализаторов. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

26 января 2021 года примерно в 06:10 часов на линию "102" поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Павлова и Жибек-Жолу г. Бишкек, сняли два передних колеса от автомашины марки "Гольф-3"

По прибытию на место происшествия сотрудниками патрульной милиции в ходе разбирательство с заявлением обратился гражданин Т.Э., с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 26 января 2021 года находясь на пересечении улиц Павлова и Жибек-Жолу г. Бишкек тайно завладели двумя колесами от автомашины марки "Гольф-3" стоимостью 14тыс. сомов.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками патрульной милиции на пересечении улиц Жумабека и Д.Асанова г. Бишкек при попытке краже колес и катализаторов от автомашины марки "Мередес-Бенц" был задержан гражданин К.А., 1976 года рождения, и доставлен в УВД Первомайского района г. Бишкек, для дальнейшего разбирательство.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков в УВД Первомайского района г. Бишкек и начато досудебное производство по статье 200 УК КР (Кража).


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URL: https://www.vb.kg/396596
Теги:
кража, Бишкек, Патрульная милиция, автомобили
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