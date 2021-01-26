Задержанный за вымогательство Улан Джураев заключил соглашение с прокурором

Задержанный по подозрению в вымогательстве у руководства "Кыргыз Темир Жолу" $250 тысяч Улан Джураев отпущен домой.

Подозреваемому Джураеву У.М. ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест на срок досудебного производства, то есть до 9 марта 2021 года. С соответствующим ходатайством выступил прокурор Управления Генеральной прокуратуры, а Первомайский райсуд еще 23 января удовлетворил его.

"Между прокурором Управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики и подозреваемым Джураевым У.М. заключено Соглашение о сотрудничестве, которое утверждено Первомайским районным судом г. Бишкек 23 января 2021 года", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, блогер Улан Джураев был задержан вместе с активистом Мелисом Аспековым 9 января за вымогательство.