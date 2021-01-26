Преимущественно без осадков, на дорогах снежный накат, гололедица. Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызстану на 27-31 января.

по Чуйской, Таласской областям

27-29 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. 30 января и 31 января ночью без осадков. 31 января днем ​​в горных районах, в зоне земледелия без осадков снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

по городу Бишкек

27-29 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. 30-31 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Прогноз загрязнения атмосферного воздуха в г. Бишкек на 27 января

Ожидаются ограниченно вредные метеорологические факторы, препятствующие рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна, ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха (превышение предельно-допустимых концентраций в 1,1-10,0 раз).

по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям

27-29 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. 30 января без осадков. 31 января ночью в горных районах Джалал-Абадской, Баткенской области снег, в Ошской области без осадков. Днем в отдельных районах Баткенской области снег, в отдельных предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской области снег, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской области без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

по Иссык-Кульской области

27-31 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

по городам Каракол и Чолпон-Ата

27-31 января без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Нарынской области

27-29 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. 30-31 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 1-2 февраля

1 февраля без осадков. Днем в отдельных предгорных и горных районах Ошской, Баткенской области снег, по остальной территории без осадков.

2 февраля в отдельных случаях снег. Днем в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской области снег, по остальной территории без осадков. Температура воздуха не изменится.