Задержан подозреваемый, распространявший ложные сообщения об изнасиловании

В Чуйской области задержан 16-летний парень, который в социальных сетях обвинил бишкекчанина в совершении сексуального насилия над несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

24 января в социальных сетях появилась фотография молодого человека и текст, в котором его обвинили в насилии над несовершеннолетним мальчиком. Якобы молодой мужчина запечатлён в скандальном ролике в бане.

Сотрудники Службы по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией МВД нашли этого человека. Им оказался Бишкекчанин, который не имеет отношения к данному преступлению. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков Ленинского РУВД г. Бишкек по статье 186 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Вскоре сотрудники отдела по киберугрозам Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции (СПЭНМ) МВД КР установили пользователя соцсетей, который распространял неподтвержденную и порочущую информацию. Им оказался 16-летний житель Чуйской области Т.Ж. В настоящее время подростка доставили в следственную службу. Досудебное производство продолжается.

Пресс-служба МВД отмечает, что в последнее время участились случаи, когда граждане распространяют ложные сообщения о совершении преступлений в мессенджере WhatsApp и других социальных сетях.

МВД напоминает, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 344 УК КР.

МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения о совершении преступлений в социальных сетях и Интернете, сообщать о возможных фактах в органы внутренних дел Кыргызской Республики по телефону – 102.

Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает граждан от уголовной ответственности.