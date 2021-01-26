Погода
$ 84.68 - 84.91
€ 102.70 - 103.85

Задержан подозреваемый, распространявший ложные сообщения об изнасиловании

827  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чуйской области задержан 16-летний парень, который в социальных сетях обвинил бишкекчанина в совершении сексуального насилия над несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

24 января в социальных сетях появилась фотография молодого человека и текст, в котором его обвинили в насилии над несовершеннолетним мальчиком. Якобы молодой мужчина запечатлён в скандальном ролике в бане.

Сотрудники Службы по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией МВД нашли этого человека. Им оказался Бишкекчанин, который не имеет отношения к данному преступлению. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков Ленинского РУВД г. Бишкек по статье 186 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Вскоре сотрудники отдела по киберугрозам Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции (СПЭНМ) МВД КР установили пользователя соцсетей, который распространял неподтвержденную и порочущую информацию. Им оказался 16-летний житель Чуйской области Т.Ж. В настоящее время подростка доставили в следственную службу. Досудебное производство продолжается.

Пресс-служба МВД отмечает, что в последнее время участились случаи, когда граждане распространяют ложные сообщения о совершении преступлений в мессенджере WhatsApp и других социальных сетях.

МВД напоминает, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 344 УК КР.

МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения о совершении преступлений в социальных сетях и Интернете, сообщать о возможных фактах в органы внутренних дел Кыргызской Республики по телефону – 102.

Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает граждан от уголовной ответственности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396602
Теги:
изнасилование, Кыргызстан, фейк, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  