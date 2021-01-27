Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и ёмкость сети 4G LTE

Плановые работы по улучшению охвата и пропускной способности 4G LTE-сети Мобильного оператора О! проведены ещё в 145 населённых пунктах. Главная задача технических специалистов компании заключается в расширении емкости сети в условиях стремительного роста передачи данных, который происходит за счет все большего потребления интернет-услуг, распространения цифровых сервисов и развития интернета вещей.

Сотни тысяч жителей следующих городов и сёл уже могут ощутить обновлённое качество сигнала и скорости мобильного интернета:

• Чуйская область: в городах Бишкек, Кант и Кара-Балта, на территории аэропорта "Манас", на дачах Восход, в жилмассиве Ак-Ордо, в селах Алмалуу, Джол-Булак, Предтеченка, Ильичевское, Джаны-Джол, Панфиловское, Гавриловка, Дачи-Су, Достук, Сокулук, Первомайское, Дмитриевка, Крупское;

• Иссык-Кульская область: в сёлах Кара-Шаар, Кёк-Мойнок, Первое, Кабак;

• Нарынская область: в сёлах Бирлик, Кара-Суу, Джер-Кечкю, Жанчар (Ак-Кыя), Ара-Кол, Кочкорка;

• Таласская область: в сёлах Бакай-Ата, Туйте, Ынтымак, Аманбаево, Кызыл-Адыр, Кек-Сай, Покровка, Уч-Коргон, Кызыл-Джылдыз;

• Джалал-Абадская область: в городах Кербен, Таш-Кумыр, Джалал-Абад, Кочкор-Ата, в сёлах Совет-Сай, Джети-Кошкон, Тоскоол, Талаа-Булак, Кашка-Терек, Атай, им. Карла Маркса, Табылгыты, Чет-Булак, Тотия, Товар-Сай, им. Фрунзе, Шекафтар, Ак-Добо, Таш-Кутчу, Достук, Ак-Коргон, Кашкалак, Ажек, Баястан, Сайдыкум, Дёш, Хаджир-Абад, Турпак-Коргон, Гумхана, Абдраимова, Базар-Коргон, Шыдыр, Джаны-Арык, Кум, Комсомол, Бек-Абад, Сафаровка, Сузак, Кызыл-Багыш, Октябрьское, Кумуш-Азиз, Джийде, Масадан, Ырыс, Арал-Сай, Ленинское, Качкынчы, Кызыл-Суу, Орто-Азия, Кызыл-Озгорюш, Камыш-Башы, Кош-Таш, Ан-Арык;

• Ошская область: в городах Ош, Ноокат, а также в сёлах Талды-Суу, Дароот-Коргон, Кызыл-Туу, Гульча, Кызыл-Булак, Шералы, Кен-Джылга, Тогуз-Булак, Кенеш, Кара-Шоро, Боз-Караган, Арпа-Тектир, Дыйкан-Кыштак, Фуркат, Октябрь, Чагыр, Озгур, Жаны-База, Таштак, Арбын, Барын, Борбаш, Куу-Майдан, Ак-Булак, Джар-Коргон, Гюльстан, Кызыл-Тейит, Дон-Кыштак, Джаны-Ноокат, Кызыл-Тейит, Фрунзе, Кыргыз-Ата, Осоавиахим, Миязды, Аю-Тапан, Большевик, им.Калинина, Кызыл-Булак, Курбу-Таш;

• Баткенская область: в городах Кызыл-Кия, Исфана и в сёлах Алга, Таян, Гайрат, Караван, Жаны-Жер, Халмион, Кара-Бак, Коргон, Кара-Суу, Чарбак-Сай, Кулунду.

"Цифровые привычки наших абонентов постоянно меняются в сторону большего потребления интернета. Поэтому нам важно создавать для наших абонентов ту цифровую экосреду, к которой они привыкли, обеспечивать высокий уровень сервиса и качества мобильного интернета. Даже в режиме сложной эпидемиологической ситуации мы сохранили прежний уровень сервиса – дали возможность учиться, работать, общаться. Продолжаем и дальше активно строить сеть", - сообщил Антон Коваленко, технический директор Мобильного оператора О!.

Мобильный оператор О! – лидер по покрытию и ёмкости сети 4G LTE в Кыргызстане, в зоне охвата которой проживают более 98% населения страны. Карта покрытия и регулярные новости о развитии сети О! доступны на сайте www.o.kg. Связаться можно в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или Twitter. Кроме социальных медиа, круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в WhatsApp: + 996 705 700 700, в Telegram: @Nurtelecom_bot и в онлайн-чате на сайте www.o.kg.

Фото: Дмитрий Волков. Instagram: @abracasabra