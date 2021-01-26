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Инаугурация Садыра Жапарова будет транслироваться на площади "Ала-Тоо"

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- Оксана Гут
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Инаугурация избранного президента Садыра Жапарова будет транслироваться на большом экране на центральной площади "Ала-Тоо". Для этого сейчас устанавливается специальная конструкция. Соответствующее фото опубликовали в соцсетях горожане.

Также торжественную церемонию будут транслировать в прямом эфире республиканские телеканалы. Об этом ранее сообщила пресс-служба президента. Как и то, что на саму инаугурацию не пригласили средства массовой информации - аккредитация журналистов не проводилась.

В аппарате президента объяснили это эпидемиологической ситуацией в стране.

Правда, в качестве приглашенных гостей есть представители ведущих отечественных и зарубежных СМИ. Но снимать мероприятие им не разрешено.

Кроме того, приглашены общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции, дипломатического корпуса. Сообщалось и об участии в церемонии экс-президентов страны.

Инаугурация состоится в четверг, 28 января, в Кыргызской национальной филармонии.


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URL: https://www.vb.kg/396607
Теги:
Садыр Жапаров, Бишкек, Кыргызстан, площадь Ала-Тоо, пандемия
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