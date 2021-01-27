Погода
$ 84.69 - 84.94
€ 102.70 - 103.85

"Кумтор" и дорогая недвижимость. В ГКНБ уточнили за что задержан Абылгазиев

156  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев задержан по фактам коррупции и незаконного обогащения. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ КР.

"В ходе проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в высших эшелонах власти выявлены факты коррупции и незаконного обогащения со стороны бывшего премьер-министра М. Абылгазиева", - говорится в сообщении.

Установлено, что Мухаммедкалый Абылгазиев будучи премьер-министром, вопреки интересам государства и граждан республики, необоснованно и в нарушение национального законодательства, подписал постановление правительства, согласно которому ЗАО "Кумтор Голд Компани" дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота.

"В результате этого, общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тыс. га, включая несколько ледников и заповедную территорию.

Необходимо отметить, что ранее действовало постановление правительства, которое устанавливало запрет на расширение площади указанного рудника в целях сохранения уникальных природных комплексов, биологического, ландшафтного разнообразия и видов растительного, животного мира, занесенных в Красную книгу", - заявляют в ведомстве.

Разработка указанных территорий приведет к тяжелым экологическим последствиям для животного и растительного мира биосферной зоны Иссык-Куля, а также может нарушить гидроэнергетическую систему страны.

Кроме этого, Мухаммедкалый Абылгазиев в период нахождения на государственной службе неправомерно увеличил свои активы, в несколько раз превышающие его официальные доходы.

"В целях их легализации приобретал дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества на территории г. Бишкек, Чуйской и Иссык-Кульской областей, а также осуществлял финансовые вложения в сферу строительства многоквартирных элитных домов. Для уклонения от уголовной ответственности указанные активы оформлялись на подставных лиц", - информируют в АКС ГКНБ.

26 января в рамках досудебного производства Мухаммедкалый Абылгазиев задержан в порядке ст. 98 Уголовно-процессуального кодекса КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396613
Теги:
ГКНБ, Кумтор, коррупция, правительство, АКС ГКНБ, Кыргызстан, уголовное дело, незаконное обогащение, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  