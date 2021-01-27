"Кумтор" и дорогая недвижимость. В ГКНБ уточнили за что задержан Абылгазиев

Бывший премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев задержан по фактам коррупции и незаконного обогащения. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ КР.

"В ходе проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в высших эшелонах власти выявлены факты коррупции и незаконного обогащения со стороны бывшего премьер-министра М. Абылгазиева", - говорится в сообщении.

Установлено, что Мухаммедкалый Абылгазиев будучи премьер-министром, вопреки интересам государства и граждан республики, необоснованно и в нарушение национального законодательства, подписал постановление правительства, согласно которому ЗАО "Кумтор Голд Компани" дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота.

"В результате этого, общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тыс. га, включая несколько ледников и заповедную территорию.

Необходимо отметить, что ранее действовало постановление правительства, которое устанавливало запрет на расширение площади указанного рудника в целях сохранения уникальных природных комплексов, биологического, ландшафтного разнообразия и видов растительного, животного мира, занесенных в Красную книгу", - заявляют в ведомстве.

Разработка указанных территорий приведет к тяжелым экологическим последствиям для животного и растительного мира биосферной зоны Иссык-Куля, а также может нарушить гидроэнергетическую систему страны.

Кроме этого, Мухаммедкалый Абылгазиев в период нахождения на государственной службе неправомерно увеличил свои активы, в несколько раз превышающие его официальные доходы.

"В целях их легализации приобретал дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества на территории г. Бишкек, Чуйской и Иссык-Кульской областей, а также осуществлял финансовые вложения в сферу строительства многоквартирных элитных домов. Для уклонения от уголовной ответственности указанные активы оформлялись на подставных лиц", - информируют в АКС ГКНБ.

26 января в рамках досудебного производства Мухаммедкалый Абылгазиев задержан в порядке ст. 98 Уголовно-процессуального кодекса КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.