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Талант Мамытов: Подвиг Ленинграда – бессмертен

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- Оксана Гут
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Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 27 января, направил обращение, приуроченное ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ниже приводим текст обращения:

"Дорогие соотечественники-блокадники Ленинграда! Уважаемые кыргызстанцы!

Сегодня традиционно отмечается памятная дата – 77-я годовщина полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада Ленинграда – одно из самых страшных событий Великой Отечественной войны. В мировой истории это единственный город, выдержавший 900-дневное окружение, в течении которого скончались миллионы детей, женщин, пожилых людей, солдат. Наряду с другими братскими народами, более 4,5 тысяч наших соотечественников храбро сражались и героически пали в битве за Ленинград.

Подвиг Ленинграда – бессмертен, как и примеры героизма, мужества и самоотверженности, проявленные защитниками блокадного города.

Память о подвигах защитников Ленинграда сохранится в наших сердцах навсегда.

Низкий поклон Вам, дорогие ветераны! Вечная память павшим героям!".


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URL: https://www.vb.kg/396622
Теги:
ветераны, ВОВ, спикер, Кыргызстан, Талант Мамытов
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