В МВД рассказали, сколько в Кыргызстане членов ОПГ

Согласно информации Главного управления информационных технологий МВД КР, на оперативном учете как члены ОПГ состоят 1 тысяча 76 человек.
Как сообщает пресс-служба МВД КР, за 12 месяцев 2020 года сотрудниками органов внутренних дел задержаны и привлечены к уголовной ответственности по различным фактам преступлений 172 субъекта организованной преступности. Из них:
за убийство - 3,
причинение тяжкого вреда здоровью – 6,
похищение – 2,
вымогательство -15,
разбой - 7,
грабеж - 2,
мошенничество - 28,
хулиганство - 25,
кража - 14,
незаконное хранение оружия - 10,
преступления с связанные с наркотиками – 3,
за совершение других преступлений - 17.
Отмечается, что из числа задержанных в прошлом году субъектов организованной преступности 9 человек имеют высокий статус в криминальной среде.
Кроме того, в 2020 году из незаконного оборота изъято 13 единиц огнестрельного оружия, в том числе 1 автомат Калашникова, 6 пистолетов, 6 ружей, а также боеприпасы.
Также Сотрудниками отдела по пресечению легализации преступных доходов МВД за 12 месяцев 2020 года зарегистрировано в ЕРПП 55 уголовных дел, по которым в настоящее время проводится расследование.
За указанный период сотрудниками 3-го Управления (УБОП) СКМ МВД также раскрыто 403 преступления общеуголовной направленности, в том числе убийства, грабежи, изнасилования, вымогательства, мошенничество, кражи, незаконное хранение наркотических средств и др. Задержаны 22 ранее разыскиваемых лица, скрывавшихся от следствия и суда.
Источник: elgezit.kg