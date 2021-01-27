В МВД рассказали, сколько в Кыргызстане членов ОПГ

Согласно информации Главного управления информационных технологий МВД КР, на оперативном учете как члены ОПГ состоят 1 тысяча 76 человек.

Как сообщает пресс-служба МВД КР, за 12 месяцев 2020 года сотрудниками органов внутренних дел задержаны и привлечены к уголовной ответственности по различным фактам преступлений 172 субъекта организованной преступности. Из них:

за убийство - 3,

причинение тяжкого вреда здоровью – 6,

похищение – 2,

вымогательство -15,

разбой - 7,

грабеж - 2,

мошенничество - 28,

хулиганство - 25,

кража - 14,

незаконное хранение оружия - 10,

преступления с связанные с наркотиками – 3,

за совершение других преступлений - 17.

Отмечается, что из числа задержанных в прошлом году субъектов организованной преступности 9 человек имеют высокий статус в криминальной среде.

Кроме того, в 2020 году из незаконного оборота изъято 13 единиц огнестрельного оружия, в том числе 1 автомат Калашникова, 6 пистолетов, 6 ружей, а также боеприпасы.

Также Сотрудниками отдела по пресечению легализации преступных доходов МВД за 12 месяцев 2020 года зарегистрировано в ЕРПП 55 уголовных дел, по которым в настоящее время проводится расследование.

За указанный период сотрудниками 3-го Управления (УБОП) СКМ МВД также раскрыто 403 преступления общеуголовной направленности, в том числе убийства, грабежи, изнасилования, вымогательства, мошенничество, кражи, незаконное хранение наркотических средств и др. Задержаны 22 ранее разыскиваемых лица, скрывавшихся от следствия и суда.

Источник: elgezit.kg