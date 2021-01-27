Власти Москвы согласились вакцинировать таксистов без гражданства и полиса

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы поддержал просьбу "Яндекс.Такси" о вакцинации таксистов и курьеров без российского гражданства и полиса ОМС. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В дептрансе согласились, что прививка обезопасит не только водителей, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов, а также поможет предотвратить распространение вируса. Также там напомнили, что по решению мэра Москвы началась вакцинация против коронавируса сотрудников транспортного комплекса.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов пригласил сотрудников всех таксомоторных компаний и служб доставки на пункты вакцинации.

Жители Москвы могут записаться на прививку от коронавируса порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО", в информационных киосках городских поликлиник, а также позвонив по номеру телефона пункта вакцинации. Прививочные кабинеты работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

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