В России создадут медицинский реестр для мигрантов

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании специального медицинского реестра для трудовых мигрантов. Он будет формироваться на основе результатов анализов иностранных граждан на ВИЧ и другие опасные инфекционные заболевания.

"Законопроект направлен на предотвращение завоза на территорию Российской Федерации инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - отмечают разработчики документа. И подчеркивают, что его цель – не допускать постоянного нахождения на территории РФ трудовых мигрантов, страдающих такими недугами, предупреждать допуск к работе на эпидемиологически значимых объектах.

Предусмотрено создание, эксплуатация и развитие Роспотребнадзором федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах медицинских освидетельствований и медицинских осмотров иностранцев. При этом такие освидетельствования вправе будут проводить только государственные и муниципальные медицинские организации.

Как заявлено, данная информационная система "позволит оптимизировать проведение мероприятий по раннему выявлению иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, если они могут явиться источником распространения инфекционных заболеваний, в том числе представляющих опасность для окружающих, сократить сроки принятия решений о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации и ускорить депортацию таких лиц".

В России иностранные граждане, прибывшие на длительное проживание, должны пройти медицинский осмотр и сдать анализы на ВИЧ и другие опасные для окружающих заболевания. В случае подтверждения диагноза человека выдворяют из страны с пожизненным запретом на въезд. Однако, по словам российских экспертов, кто-то их таких иностранцев все же остается в России на нелегальных основаниях. Эти люди не получают лечения, не стоят на учете и могут инфицировать других. А на их лечение при попадании в больницу в тяжелом состоянии расходуются немалые бюджетные средства.