В Бишкеке обсуждают права верующих женщин в Кыргызстане

В Бишкеке проходит семинар Межконфессиональной рабочей группы по включению нужд женщин и девочек из религиозных сообществ в национальную стратегию и национальный план действий по достижению гендерного равенства.

Основная задача подобных мероприятий собрать рекомендации для планирования мер в новом цикле.

Приветствовала всех участников представитель посольства Великобритании в Кыргызстане Дженифер Таскер. Также выступили руководитель представительства International Alert в КР Шакират Токтосунова и представитель ГКДР Гульназ Исаева.

В целом, члены рабочей группы отметили, что важно не сравнивать мужчину и женщину, а дать каждому права.

- Необходимо соблюдать как государственные, так и духовные законы. Важно, чтобы все это было включено в стратегию, - было озвучено на мероприятии.