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В Бишкеке обсуждают права верующих женщин в Кыргызстане

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке проходит семинар Межконфессиональной рабочей группы по включению нужд женщин и девочек из религиозных сообществ в национальную стратегию и национальный план действий по достижению гендерного равенства.

Основная задача подобных мероприятий собрать рекомендации для планирования мер в новом цикле.

Приветствовала всех участников представитель посольства Великобритании в Кыргызстане Дженифер Таскер. Также выступили руководитель представительства International Alert в КР Шакират Токтосунова и представитель ГКДР Гульназ Исаева.

В целом, члены рабочей группы отметили, что важно не сравнивать мужчину и женщину, а дать каждому права.

- Необходимо соблюдать как государственные, так и духовные законы. Важно, чтобы все это было включено в стратегию, - было озвучено на мероприятии.


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URL: https://www.vb.kg/396628
Теги:
гендер, религия, Бишкек, Кыргызстан, Госкомиссия по делам религий
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