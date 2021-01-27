Зилалиев: Суды за эти годы превратились в часть карательной системы

Авторитет суда опирается на уверенность общества в том, что он действует по совести и справедливости. Конституцией и Законом о статусе судей устанавливаются и гарантируются принципы независимости и беспристрастности. События 5 и 6 октября дают нам уверенность, что судьи наконец-то станут независимыми. Но суд, к сожалению, за эти годы превратился в часть карательной системы. Об этом на судебном процессе заявил бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.

Он отметил, что считаю приговор, вынесенный судом первой инстанции в отношении его неправосудным.

- Судья Эсенбаев составил его из двух частей. Первая – обвинительный акт органов следствия, вторая – судебный протокол. Однако эти документы абсолютно противоречат друг другу. Вот только судья даже не удосужился устранить эти противоречия. Более того, имеется значительное расхождение письменного текста судебного решения с аудиозаписью процесса. Не буду голословно останавливаться на самых вопиющих фактах, но приведу ряд примеров. Так судья наложил арест для конфискации имущества, которое даже следствие сочло не принадлежащим мне, - подчеркнул Зилалиев.

Он напомнил, что по диспозиции ст.323, речь идет об имуществе, приобретенном должностными лицами за последние пять лет пребывания на госслужбе.

- Исходя из буквы закона, речь идет о временном периоде с декабря 2013 года по декабрь 2018-го (так как дело в отношении меня было возбуждено в декабре 2017 года). А арестовали почему-то имущество, которое было приобретено моими родителями и другими родственниками задолго до 2013-го. Кроме того, с декабря 2017 года по декабрь 2018 года на момент возбуждения уголовного дела, я уже год, как не являлся государственным служащим и должностным лицом. Но, несмотря на это, суд первой инстанции включил в приговор два факта и за этот год – "Гранд"-БВР и приобретенный моим отцом коттедж в поселке "Ордо". Это грубейшее нарушение закона, - уверен Зилалиев.

Большинство имущества, которое приговором суда первой инстанции подлежит конфискации, не принадлежит мне вовсе, моим близким тоже, как того требует закон. Это беспредел!

- Судья Эсенбаев отказался вызывать в суд и допрашивать следователя Токонова. Хотя мы неоднократно просили об этом. В ходе судебного разбирательства были выявлены огромные пробелы со стороны следствия и вопиющая фальсификация доказательств. Прокурор откровенно плавал в материалах дела, поэтому мы и просили допросить следователя. Но нам было отказано. Также во время судебного процесса в 1-ой инстанции была нарушена процессуальная процедура продления моего ареста. В свете решения Конституционной палаты от 16 декабря 2020 года о не конституционности ч.5 ст.293 УПК КР, продление моего ареста является незаконным. Также я был лишен полноценных прений. Это хорошо видно на видеозаписи от 5 октября. Судья грозился оформить отказ от прений. Моя просьба заключалась только в том, чтобы были приглашены все мои адвокаты. Жакупбекова и Токтакунова, которые на тот момент отсутствовали, - пояснил на процессе Зилалиев.

По словам экс-чиновника, невооруженным взглядом было видно, что на судью оказывалось давление, он исполнял команду сверху - торопился осудить меня до выборов 4 октября.

- Поэтому, доходило до абсурда. Хотя из СИЗО ГКНБ никого не вывозили, поскольку Департамент конвоирования ГСИН тогда не работал, меня одного вывозили по 2-3 раза в неделю. Причем сотрудники АКС ГКНБ, а не СИЗО. Дважды больным, с температурой. О чем имеет отметка в санчасти СИЗО. Я знал, что Опумбаев дал команду сотрудникам СИЗО делать это. Позже адвокат Эсенбаев через моих адвокатов сам просил передать мне свои извинения. Насколько мне известно, на судью оказывал давление бывший зампредседателя Верховного суда, курирующий уголовные дела Бокоев. Ему давал указания замруководитель Аппарата президента А. Салиев. Разумеется, эта информация должна быть проверена, поэтому я не берусь утверждать. Это дело времени. И если это подтвердится, то они должны будут ответить за этот беспредел, - акцентировал Зилалиев.

Он также сказал в своем обращении к суду, что все юристы понимают, что по незаконному обогащению нет судебной практики.

- Отсюда и корявый незаконный приговор. У наших соседей, к слову, также в правовой практике отсутствует такая статья. В последнее время мы с вами становимся очевидцами, что статья о незаконном обогащении становится инструментом политического давления. А этого никак нельзя допустить, - добавил Дуйшенбек Зилалиев.

Напомним, бывшего вице-премьер-министра обвиняют по ст. "Незаконное обогащение". Сам обвиняемый не признает своей вины. Дело без доказательно рассматривают уже два года. Как адвокаты, так и сам Зилалиев открыто говорят о политической подоплеке уголовного преследования и беспределе со стороны судебной системы.