В Федерации профсоюзов Кыргызстана продолжается рейдерский захват

Сагын Бозгунбаев зарегистрирован в качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции Кыргызской Республики. Соответствующий приказ был издан Чуй-Бишкекским управлением юстиции МЮ КР 26 января 2021 года на основании решения Съезда Федерации, прошедшего 25 декабря 2020 года. На нем Бозгунбаев был избран председателем ФПК. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов.

Однако, по их словам, законно избранный председатель национального профсоюзного центра не может попасть в здание Дома профсоюзов и вести уставную деятельность.

- Освобожденный решением Совета ФПК от 5 февраля 2020 года бывший председатель Федерации Мирбек Асанакунов при поддержке своих сторонников захватил здание Дома профсоюзов, занял опечатанный правоохранительными органами кабинет и ведет незаконную деятельность. Сторонники Асанакунова, преимущественно женщины-землячки, постоянно находятся в здании, препятствуют нормальной деятельности профсоюзов, нападают и избивают руководителей отраслевых профсоюзов, не поддерживающих Асанакунова, и не впускают в здание законно избранного председателя, - говорится в информации.

В Федерации профсоюзов напомнили, что Асанакунов 25 декабря прошлого года также провел свой нелигитимный съезд и якобы избрался председателем ФПК.

- Однако Минюст отказал Асанакунову в регистрации его в качестве председателя. Так как, во-первых, понятия "чрезвычайный" съезд Уставом не предусмотрено, во-вторых, съезд созывается Советом ФПК, однако он был созван решением собрания профактива, и в-третьих, о проведении внеочередного съезда объявляется не позднее чем, за 1 месяц до проведения съезда, однако он был созван за 7 дней до его проведения. Кроме этого имеется решение административного суда Бишкека от 26 июня 2020 года о запрете Мирбеку Асанакунову пользоваться служебными помещениями профсоюзов, автотранспортом, участвовать на профсоюзных мероприятиях и подписывать какие-либо документы профорганов. По факту незаконного захвата здания, подделки документов и др. в правоохранительные органы подано соответствующее заявление, - подчеркнули в Федерации профсоюзов.