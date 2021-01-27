PR-агентство из Кыргызстана получило престижную премию RuPoR

23 января в Воронеже прошла церемония награждения лауреатов XVI премии в области развития общественных связей RuPoR. Премия присуждается ежегодно по итогам открытого конкурса государственным и общественным деятелям, командам и специалистам в области развития общественных связей.

Всего в 2020 году на соискание XVI Премии в области развития общественных связей RuPoR было заявлено 80 проектов. В финале премии прошли презентации 52 проектов.

Кыргызское PR-агентство "Гуров и партнеры – Центральная Азия" получило гран-при в номинации "Digital-коммуникации". В номинации "Образовательные проекты в сфере коммуникаций" компании был присуждено третье место.

Генеральный директор PR-агентства Кайрат Телеушев говорит: "Кыргызская школа PR пока только формируется. Мы перенимаем опыт России, Западной Европы, США, стараемся адаптировать для нашей страны лучшие PR-технологии. Первые результаты уже есть. В престижной российской премии RuPoR наше агентство участвует второй год подряд, и оба раза мы получили высшую награду. Надеюсь, количество кыргызских участников и победителей международных премий в области связей с общественностью будет расти".