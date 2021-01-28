Кыргызская диаспора в РФ усиливает помощь соотечественникам-мигрантам

В предстоящие месяцы сообщества кыргызстанцев в России активизируют содействие соотечественникам, находящимся здесь на заработках. По этому поводу крупнейшая диаспоральная организация – Общероссийский кыргызский конгресс – разработала специальный план.

"Отделения нашего конгресса существуют уже почти во всех субъектах России. И мы из Москвы находимся на постоянной связи с их активом. Однако синхронизацию действий подчас затрудняет разница во времени. В России установлено одиннадцать часовых зон, и пока в одних регионах наступает утро, в других уже – вечер. Учитывая такую особенность, мы назначили по одному старшему среди диаспоры в каждом федеральном округе. Их задача – осуществлять постоянную взаимосвязь, координировать подготовку и проведение различных мероприятий, согласование тех или иных вопросов", - рассказывает президент ОКК Кубанычбек Кожоев.

А текущие вопросы, отмечает он, возникают ежедневно. И связаны со многими причинами, в числе которых – легализация, трудоустройство, обустройство трудовых мигрантов, помощь в правовой, здравоохранительной, образовательной, культурной, бытовой и других сферах. Особую актуальность эти вопросы приобрели в связи с ограничениями, вызванными пандемией, причем в разных регионах они имеют свою специфику и остроту.

"Конечно, основной груз таких проблем ложится на посольство Кыргызстана в Москве, его генеральные консульства в Екатеринбурге, Новосибирске и канцелярии в ряде регионов. Но они разбросаны по всей стране и их ресурсы в плане охвата соотечественников ограничены. В этой ситуации посильную помощь, в рамках закона и имеющихся возможностей, стараются оказать общественные организации кыргызской диаспоры. В частности, наш конгресс действует в тесном контакте и с дипучреждениями Кыргызстана в России, и с ее властями, общественностью на местах", - продолжает Кожоев.

По его словам, в рамках ОКК уже создана устойчивая структура для общения, коммуникаций, для этого используются телефон, скайп, социальные сети, существуют чаты, в которых обсуждаются любые проблемы. О них пойдет речь и на форуме, который Общероссийский Кыргызский конгресс планирует, если позволит ситуация с коронавирусом и другие факторы, провести в Москве ближе к лету. На это значительное по масштабу мероприятие предусматривается пригласить как диаспоральных лидеров, активистов, самих мигрантов, так и специалистов из Кыргызстана, с тем, чтобы плотней увязывать свои действия с его государственными и неправительственными структурами.

Тем более, что, как надеются в ОКК, новые власти КР станут больше внимания уделять и миграционной проблематике. "Все мы здесь болеем за Кыргызстан, внимательно следим за процессами в нем, поддерживаем новую руководящую команду. Надеемся, что в республике, наконец, установится стабильность, начнутся позитивные сдвиги в экономике, в других сферах. И, чем сможем, постараемся помогать родной стране, даже находясь вдали от нее. Сидеть сложа руки не собираемся. Этот год, думаю, будет насыщен различными полезными инициативами", - заключил Кубанычбек Кожоев.