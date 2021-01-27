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"Русский язык в Кыргызстане - предмет торга с зарубежными партнерами"

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- Виктория Гунгер
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Вопросы русского языка в Кыргызстане очень часто поднимаются аккурат перед парламентскими или президентскими выборами. Именно в предвыборный период начинаются споры вокруг статуса того или иного языка. Русский язык часто становится предметом торга с нашими зарубежными партнерами. Об этом на онлайн-конференции "Сколько государственных языков нужно Кыргызстану?" отметил гражданский активист Амантур Манапбаев.

По его мнению, в Кыргызстане нужно запретить подобные манипуляции на законодательном уровне.

- Также необходимо инициировать вопрос о придании русскому языку статуса государственного. Во многих странах есть по несколько госязыков. И там развитие одного языка не мешает развитию другого. К тому же, выбрав такой метод, мы усилим и позиции кыргызского языка, на развитие которого будет уделяться должное внимание и финансирование, - подчеркнул Манапбаев.

Отметим, организатором мероприятия выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Институтом русского языка при Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б. Ельцина (КРСУ).

В дискуссии приняли участие общественные деятели, исследователи-аналитики, журналисты, молодежные активисты, преподаватели и студенты вузов республики, а также представители Российского центра науки и культуры в Бишкеке (Россотрудничество).


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URL: https://www.vb.kg/396643
Теги:
Россия, русский язык, Кыргызстан, политика, кыргызско-российское сотрудничество
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