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Абитуриенты читают по слогам – как первоклассники, водя пальцем по тексту

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- Виктория Гунгер
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Сокращение негативно сказывается на качестве образования. Так, из отдаленных районов к нам приезжают учиться студенты, которые читают по слогам – как первоклассники, водя пальцем по тексту. За год нам приходится вытягивать их на нормальный уровень. А сейчас сократили 60 часов, и это стало нереально. Об этом на онлайн-конференции "Сколько государственных языков нужно Кыргызстану?", сообщила старший преподаватель Ошского государственного университета Майрам Бакирова.

Она также отметила, что на заочном отделении на преподавание русского языка оставили всего 24 часа.

- Чему мы можем их научить за это время? Пусть правительство обратит на это внимание. Ведь от этого зависит качество образования будущих специалистов. Почему в вузах практически в два раза урезали часы русского языка? Это, во-первых, очень большой удар по социальному положению преподавателей. Мы все вынуждены работать на полставки. Хорошо хоть рядом Узбекистан, откуда к нам поступило очень много абитуриентов. Это немного спасло ситуацию, - подчеркнула Бакирова.

Отметим, организатором мероприятия выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Институтом русского языка при Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б. Ельцина (КРСУ).

В дискуссии приняли участие общественные деятели, исследователи-аналитики, журналисты, молодежные активисты, преподаватели и студенты вузов республики, а также представители Российского центра науки и культуры в Бишкеке (Россотрудничество).


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URL: https://www.vb.kg/396645
Теги:
вуз, образование, Ошская область, Кыргызстан, Министерство образования
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