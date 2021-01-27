В Кыргызстане востребовано российское образование. Многие молодые люди хотят поступить на бюджет в вузы РФ. В связи с чем, с каждым годом увеличивается и количество квот для граждан Кыргызстана. Об этом на онлайн-конференции "Сколько государственных языков нужно Кыргызстану?" сообщила заместитель руководителя представительства Россотрудничества в КР Екатерина Еремина.

По ее словам, в этом году к нам поступило в три раза больше учебников, чем в прошлые годы. Идет запрос и на повышение квалификации учителей русского языка и в целом на изучение языка.

- В скором времени будет реализован и успешно стартовавший в 2019 году проект по привлечению российских педагогов в школы Кыргызстана. Практика будет продолжена, и в 2021 году – как только появится возможность привозить сюда учителей в обычном режиме. Образовательные десанты – один из наиболее востребованных проектов, получивший отклик среди местного населения и наших учителей, - подчеркнула Еремина.

Отметим, организатором мероприятия выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Институтом русского языка при Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б. Ельцина (КРСУ).

В дискуссии приняли участие общественные деятели, исследователи-аналитики, журналисты, молодежные активисты, преподаватели и студенты вузов республики, а также представители Российского центра науки и культуры в Бишкеке (Россотрудничество).