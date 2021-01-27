Аймен Касенов: Президентская должность – это просто служба

Теперь уже экс-кандидат в президенты Аймен Касенов ранее дал интервью редакции VB.KG в предвыборный период, но по определенным причинам публикация не вышла на тот момент. Тем не менее, некоторые мысли нашего гостя будут актуальны и сегодня.

В первую очередь он поделился своими мыслями по поводу путей развития кыргызской государственности.

- Вы замечали, что в наиболее развитых странах хорошо развиты философские школы, к примеру, в той же Германия, Китай и так далее. То есть государство является продолжением их внутреннего содержания. В Китае, к примеру, мыслят стратегиями, так сказать, в долгосрочной перспективе. В этой связи мы и задумались, что мы сами хотим и к чему стремимся. Поэтому мы пришли к выводу, что нам необходимо опираться на некое мировоззрение или коды, присущие всем жителям Кыргызстана. Таким образом будет разработана концепция, которая нам объяснит и покажет многие вещи, и которые мы должны применять в нашей повседневной жизни, - сказал он.

Также Аймен Касенов заявил, что в Кыргызстане должно быть изменено отношение к президентской должности.

- Это просто служба и не более. Народ просто нанимает президента, и в этой связи я готов служить, - добавил он.

Более полное интервью Аймена Касенова смотрите ниже: