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В Бишкеке прошел митинг-реквием в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

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- Екатерина Улитина
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В парке имени Даира Асанова состоялся митинг-реквием памяти 77 годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вспомнить и отдать дань памяти погибшим пришли блокадники Ленинграда, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КР Николай Удовиченко, и.о.министра труда и социального развития КР Ализа Солтонбекова, заместитель заведующего отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента КР Максат Усубалиев, зампредседателя Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов, депутат Бишкекского городского Кенеша Бактыбек Абдиев и вице-мэр по социальным вопросам Айжан Чыныбаева.

Открыл мероприятие глава Октябрьской районной администрации Данияр Арпачиев.

В память погибших при освобождении Ленинграда и павших смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания, после все желающие возложили цветы к монументу.


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URL: https://www.vb.kg/396649
Теги:
ВОВ, Бишкек, мэрия
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