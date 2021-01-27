Более 2500 сотрудников МВД будут обеспечивать порядок во время инаугурации

Более 2500 сотрудников органов внутренних дел будут обеспечивать охрану общественного порядка во время инаугурации. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, 28 января 2021 года во время проведения инаугурации Президента Кыргызской Республики личный состав ГУВД г.Бишкек и подразделений МВД для обеспечения общественного порядка и безопасности будет нести службу в усиленном режиме. В этот день будут привлечены более 2500 сотрудников органов внутренних дел.

"Ограничения на проспектах Манаса, Чингиза Айтматова и Чуй не будет, движение транспортных средств на главной трассе и на перекрестках будет как и в будние дни. Только, во время прохождения кортежа на несколько секунд будет останавливаться движение транспортных средств на перекрестках.

Обеспечение безопасности на дорогах возлагается на сотрудников Главного управления безопасности дорожного движения МВД КР и Управления патрульной службы милиции по ГУВД г. Бишкек.

МВД просит водителей не нарушать правила дорожного движения и соблюдать культуру поведения на дорогах, не оставлять транспортные средства на проезжей части, на обочинах и вне парковочных мест.

В связи, с важностью проводимого мероприятия, МВД КР обращается ко всем гражданам и гостям столицы отнестись с пониманием к мерам по обеспечению общественной безопасности в городе Бишкек", - говорится в сообщении МВД КР.