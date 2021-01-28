Импорт нас погубит или почему Токтогазиеву стоит поторопиться

Уже не новость: в нынешнем году ожидается рост цен на все виды продовольствия. И связано это в первую очередь с низкой урожайностью основных сельхозкультур. Даже в благополучных США и Германии заготовлено меньше по сравнению с прошлыми годами основных видов сельхозсырья. Связано это в первую очередь с пандемией и выкрутасами матушки– природы.

А что будет в таких странах, как наша, чья продовольственная безопасность уже давно зависит от импортных поставок? Растительное масло в январе нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого подорожало на 50 процентов, на 30 процентов подпрыгнула цена на сахар, на 20 процентов - на муку. Да мы и сами себе создаем горы проблем. К примеру, все страны сейчас не разрешают экспортировать скот и мясо, а мы открыли поставкам за рубеж зеленую улицу. В результате килограмм говядины подпрыгнул в цене на 200–250 сомов.

Способствует росту цен на основные продукты питания и взлет курса доллара. Продукты за рубежом коммерсанты покупают не за сомы, а за американскую валюту. Наши экономисты уже подсчитали, что прирост индекса потребительских цен по итогам 2021 года составит 5, 2 процента. Но стоимость отдельных продуктов питания будет еще большей.

Уже сейчас, пока не поздно, правительству в пожарном порядке нужно позаботиться об ограничении импортных поставок продовольствия. Прежде всего необходимо заинтересовать крестьян в выращивании основных сельхозкультур. К примеру, зерновой клин увеличить с 247 тысячи гектаров хотя бы до 400 тысяч. Понятно, приказами и уговорами в наше время действовать бессмысленно, нужно именно в эти дни приятно удивить крестьян закупочными ценами на пшеницу и ячмень. Все последние годы у нас все происходило с точностью до наоборот. Правительство словно партизан на допросе до самой осени молчало о закупочных ценах на зерно, а потом сообщало, что купит пшеницу лишь для пополнения стратегических запасов Фонда материальных резервов по довольно невысоким ценам. Хлеборобы в результате лет 20, если не больше, вынуждены продавать зерно частникам, а они с фермерами не церемонятся, занижают цены по любому поводу. Вот поэтому в стране все меньше становится желающих выращивать эту культуру. Крестьяне предпочитают заниматься овощами, фруктами, кормовыми культурами. Это, конечно, хорошо, но без хлеба любая страна точно пропадет. Давно известная истина! Будет хлеб, будут и корм для скота, и макаронные изделия.

Как рассказали корреспонденту "Вечернего Бишкека" несколько преуспевающих фермеров Чуйской области, закупочные цены на зерно должны быть не меньше 25–30 сомов за килограмм. Тогда, по их словам, они всю страну обеспечат мукой и хлебом, и не нужно будет идти кланяться соседям.

А зачем мы угробили производство растительного масла - совершенно непонятно. Сейчас министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев ратует за создание аграрных кластеров, то есть предприятий, в которых продукция выращивается, перерабатывается и продается. Дельная мысль, только с ее реализацией нужно торопиться. Через полтора -два месяца уже начнется посевная кампания. Хорошо бы к этому времени создать несколько кластеров по производству растительного масла. Пусть продукция открывшихся кластеров будет не такой очищенной, как зарубежные аналоги, но зато экологически чистой и полезной.

Важный момент: для создания кластеров не нужны огромные деньги из бюджета. Достаточно будет сельским товаропроизводителям и переработчикам предоставить льготные кредиты, а дальше они сами выплывут и обеспечат кыргызстанцев продуктом первой необходимости.

Напрасно в прошлом году государство не заступилось за свекловодов, позволив перерабатывающим заводам снизить расценки на прием сладких корнеплодов. Что сейчас мы имеем в сухом остатке? Рост цен на импортный сахар до 20–25 процентов. Как–то не по–хозяйски все это, не по–государственному.

В принципе государство обязано заботиться о сельских товаропроизводителях, а в нынешние времена - особенно. В противном случае продукты первой необходимости станут для граждан нашей страны недоступными.