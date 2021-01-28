Миллионы коту под хвост. Будет ли ПДП Бишкека использоваться по назначению?

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев на одной из планерок сообщил, что собирается направить письмо в Бишкекский городской кенеш об отзыве проекта детальной планировки (ПДП), который депутаты приняли без обсуждения в конце 2019 года. Его хотят направить на доработку. Но и без того было понятно, что чиновники потратили несколько десятков миллионов сомов на документ, который не будет работать.

Напомним, проект детальной планировки охватывает так называемый "золотой квадрат" столицы, ограниченный улицами Курманжан Датки/7 Апреля, Ахунбаева, Садырбаева (бывшая Баха)/Фучика и проспектом Жибек Жолу. В общей сложности 3,64 тысячи гектаров. Собой он представляет более подробный генеральный план, а потому не может существовать отдельно от последнего.

В пояснительной записке к нему указано, что "проектные решения актуализируют и детализируют технико–экономические обоснования Генплана по комплексной реконструкции и модернизации застройки центра города с учетом функционального и строительного зонирования, инженерно–транспортной инфраструктуры, охраны природы и памятников истории и культуры".

Если говорить конкретно, то, например, в границах проспекта Чуй, а также улиц Фрунзе, Тоголока Молдо и Ибраимова генпланом предусмотрено создание заповедной территории, представляющей ценную историко–культурную и природную среду государственного значения. Также в квадрате предлагается обновить имеющиеся школы и построить 15 новых.

Уделено много внимания развитию улично–дорожной сети. Так, предлагается построить более десятка многоуровневых развязок. Расположение одной из них определено на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Медерова. Это двухуровневый объект, который продлит Медерова и соединит ее с Гагарина. А другую хотят расположить на перекрестке Льва Толстого и Садырбаева. Причем она трехуровневая.

Указано также строительство 45–50 многоярусных парковок. Они могут быть разной этажности, но в среднем рассчитаны на три или четыре уровня. На их поверхности предлагают организовать игровые площадки или посадить растения.

В общем, много чего интересного, но судьба у документа довольно непростая. Государственный проектный институт градостроительства и архитектуры начал разрабатывать его еще в 2006 году. Правда, были остановки в работе, связанные с отсутствием финансирования. Но в 2011 году депутаты горкенеша наказали мэрии найти средства и продолжить разработку. В 2014–м управление капитального строительства муниципалитета заключило договор с институтом почти на 20 миллионов сомов. А закончилось проектирование лишь к марту 2018–го.

Тогда и начались обсуждения с участием широкой общественности. И с первых же заседаний посыпался шквал критики от горожан. Здесь надо понимать, что во многом она исходила от людей, которые мало что понимают в строительстве. При этом бумага носит чисто технический, а не правовой характер. Однако активисты усмотрели в ней возможность для отъема частной собственности. Насторожила людей фраза в пояснительной записке о предусмотренном генпланом "сносе малоценного, в основном саманного и не сейсмостойкого жилищного фонда, за исключением возведенных в последнее время коттеджей в 2–3 этажа". На месте таких частных домовладений, мол, должны появиться высотки.

Увещевания авторов проекта, что это не означает отъем жилья, ни к чему не привели. И если на том или ином участке запланировано строительство многоэтажки, это не значит, что прежнее домостроение обязательно снесут. Застройщик должен приобрести право частной собственности или аренды, то есть выкупить землю, а уже потом строить.

Кроме того, активисты были уверены, что с помощью документа чиновники хотят узаконить те постройки, которые уже возведены с грубыми нарушениями норм. Архитекторы объяснили, что в период разработки проекта, наоборот, выявлены территории, где были нарушены градостроительные требования.

Авторский коллектив предложил снести эти здания.

В итоге обсуждений первоначальный вариант отправили на доработку. Как говорил тогдашний мэр Албек Ибраимов, специалисты проектного института не завершили разработку ПДП в полной мере. При этом муниципалитет оплатил им на тот момент почти 90 процентов требуемой суммы. Но из–за слишком большого количества замечаний исполнитель перестал быть заинтересованным в получении оставшихся 10 процентов.

Вспомнили о проекте только осенью 2019 года, когда он поступил в городской кенеш. Там его и приняли без каких–либо обсуждений 25 декабря того же года. При этом мэрию обязали разработать механизм возвращения средств, израсходованных на его разработку. Делать это планировали путем предоставления данных из ПДП застройщикам и физическим лицам за деньги.

Разработку проектов для остальных частей столицы посчитали нецелесообразной, так как нынешний Генплан актуален лишь до 2025 года. И вот в этом вся соль. Еще на этапе принятия ПДП горкенешем было понятно, что им осталось пользоваться всего 6 лет (как и Генпланом, к которому он привязан). Реализовать даже часть того, что там написано, за это время просто невозможно. Документ нужен был еще в 2007–2008 годах.

Теперь же с учетом намерения отозвать документ из горкенеша для доработки его функционирование опять перенесется на неопределенный срок. Хотя уже 2021 год и пользоваться документом осталось всего 4 года.

При этом недочетов там действительно хватает, и это еще в марте прошлого года обнародовала прокуратура. По сообщению надзорного органа, в ПДП имеет место зонирование земельных участков в разрез их правоудостоверяющих документов. Участки, имеющие государственные акты о праве частной собственности, размещены на территориях земель зеленых насаждений и природно–рекреационных комплексов, что противоречит Земельному кодексу. Также без учета мнения собственников земельных участков установлены территории, резервируемые для строительства школ и дошкольных учреждений. И так далее.

В общем, есть большие сомнения относительно того, будет ли ПДП использоваться по назначению. Проще говоря, почти 20 миллионов сомов, выделенных на его разработку, ушли коту под хвост.