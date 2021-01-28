В Екатеринбурге кыргызстанец ограбил свою знакомую

С заявлением на уроженца Кыргызстана обратилась в полицию местная жительница. По ее словам, она стала подверглась ограблению, которое совершил ее знакомый.

По имеющейся информации, совершению предшествовало совместное распитие обоими спиртных напитков, которое происходило на квартире у будущей жертвы. Затем произошел конфликт, в результате которого мужчина напал на свою приятельницу. И, забрав у нее золотые изделия на сумму более 400 тысяч рублей, покинул жилье.

Спешить с заявлением в правоохранительные органы пострадавшая не стала. Она, по ее словам, надеялась, что все решится мирным путем, ее знакомый вернется и принесет украденное. Однако этого не произошло.

В полицию ограбленная пришла спустя лишь сутки после случившегося. Начат поиск подозреваемого, правоохранители располагают информацией о том, где он может находиться.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ "Грабеж". В соответствие с ней кыргызстанцу грозит до четырех лет лишения свободы.