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В Екатеринбурге кыргызстанец ограбил свою знакомую

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- Евгений Денисенко
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С заявлением на уроженца Кыргызстана обратилась в полицию местная жительница. По ее словам, она стала подверглась ограблению, которое совершил ее знакомый.

По имеющейся информации, совершению предшествовало совместное распитие обоими спиртных напитков, которое происходило на квартире у будущей жертвы. Затем произошел конфликт, в результате которого мужчина напал на свою приятельницу. И, забрав у нее золотые изделия на сумму более 400 тысяч рублей, покинул жилье.

Спешить с заявлением в правоохранительные органы пострадавшая не стала. Она, по ее словам, надеялась, что все решится мирным путем, ее знакомый вернется и принесет украденное. Однако этого не произошло.

В полицию ограбленная пришла спустя лишь сутки после случившегося. Начат поиск подозреваемого, правоохранители располагают информацией о том, где он может находиться.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ "Грабеж". В соответствие с ней кыргызстанцу грозит до четырех лет лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/396660
Теги:
грабеж, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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