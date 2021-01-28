В России поддержали идею не выдворять некоторых мигрантов-нарушителей

В экспертном сообществе РФ поддержали поправки в миграционное законодательство, разработанные заместителем Комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальей Костенко. Она предложила некоторых иностранцев, совершивших административные правонарушения, вместо депортации оставлять в стране.

Согласно проекту документа, лишать вида на жительство, разрешения на временное проживание или запрещать въезд в Россию не станут мигрантов, если они живут в России с близкими родственниками-гражданами РФ.

Сейчас по закону разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство аннулируют, если иностранца дважды или более раза за год привлекли к ответственности за административное правонарушение, связанное с посягательством на общественный порядок и безопасность, незаконным оборотом наркотиков или нарушением миграционных правил - режима пребывания, проживания или трудовой деятельности в Российской Федерации. По этим же основаниям иностранца могут не впустить в Россию - въезд запрещают на пять лет со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к административной ответственности. Например, аннулировать РВП могут, если иностранец два раза пропустил сроки подачи ежегодного уведомления о подтверждении проживания.

Подход, когда при принятии решений начинают учитывать личность человека и наличие у него семьи, можно только приветствовать. Так считает экс-замглавы Федеральной миграционной службы, советник ассоциации "Российский дом международного научно-технического сотрудничества" Вячеслав Поставнин.

По его мнению, нельзя допускать, чтобы "решение принимали машины", в случае, если человек, к примеру, оказался в обстоятельствах, когда он просто не может вовремя пойти в уполномоченные органы и отметиться. Смягчение миграционного законодательства Поставнин считает важным, поскольку, по его словам, "нельзя воспринимать миграционные нарушения как общественно опасные".

Законопроект необходимо внимательно рассмотреть, заявляет первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он подчеркивает, что важно учитывать, на какие именно правонарушения распространится послабление для представителей других государств, имеющих семью на территории РФ.

"Если он перешёл дорогу в неположенном месте, и его оштрафовали, то естественно, лишать его семьи нельзя, а если он торговал наркотиками, то в нашей стране ему делать нечего", - говорит депутат.